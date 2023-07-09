В Волжском сутки ищут пропавшего 13-летнего мальчика со шрамом на лбу

Ребенка ищут сутки. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградская полиция просит жителей оказать помощь в поиске 13-летнего Джумера Бегиашвили из Волжского. Подросток ушел из дома накануне, 8 июля. Родные сразу же обратились в правоохранительные органы. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в настоящий момент стражи порядка ищут ребенка в городе-спутнике и на территории региона.

На вид мальчику около 10 лет, его рост 130 сантиметров, худой, темно-русые короткие волосы, карие глаза. Одет был в черную майку, шорты зеленого цвета. Из особых примет - шрам на левой стороне лба.

- Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам полиции: 8 (8443) 51-15-35- дежурная часть отдела полиции № 3 Управления МВД России по городу Волжскому или 02; +7 927 251 90 59 - сотрудник полиции, - обратились к волгоградцам.