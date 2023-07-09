ЦГМС предупреждает волгоградцев о грозе, граде и дождях 10 июля

На регион обрушатся дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики прогнозируют сильные грозы и ветер в Волгоградской области 10 июля. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Гидрометцентра, непогода обрушится на область в ночь на понедельник. Ожидаются осадки, а также град. Утром и в течение всего дня в некоторых районах будут дожди. Лучше захватить с собой зонты.

Грозу будет сопровождать шквалистый ветер, порывы которого достигнут 20-25 метров в секунду. Ради безопасности лучше обходить стороной старые большие деревья и хлипкие конструкции.

Температура воздуха останется высокой, поэтому стоит быть готовым к духоте. Синоптики обещают жару до +27...+32º. К слову, во вторник, 11 июня, дожди продолжатся. По прогнозам волгоградцев ждет дождливая неделя.