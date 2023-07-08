В Волгоградской области ураган сорвал крышу со школы и 4 домов

Ветер налетел на хутор в 16.30. Фото: администрация Фроловского района.

Ураган пронесся 8 июля по Волгоградской области. Шквальный ветер скоростью 35 метров в секунду сорвал новую крышу со школы и четырех жилых домов. Жители хутора Большой Лычак на несколько часов остались без газа, электричества и воды, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Фроловского района.

- Ураган длился около 15 минут. В результате было нарушено газо-, водо- и электроснабжение посёлка. Сорвана новая крыша со здания школы, а также с 4-х частных домовладений, - рассказали в администрации.

Ветер налетел на хутор в 16.30. Как рассказал глава Большелычакского сельского поселения, к ночи системы жизнеобеспечения поселка уже восстановили. В понедельник подрядчик отремонтирует крышу школы. Работы будут проводить по гарантии.

В Волгограде ураганный ветер поднял пыльную бурю и поломал деревья, на набережной сорвало флаги.