Крупный пожар в Волгоградской области локализован

Пожар почти потушили. Фото: администрация Волжского

Вечером 8 июля в промзоне города Волжский Волгоградской области вспыхнул крупный пожар в мебельном цехе на улице Портовой. Пламя охватило площади порядка 2 тысячи квадратных метров и готовую продукцию. Спустя три часа пламя удалось локализовать. К 23.00 пожар практически ликвидирован, сообщает мэрия Волжского.

- Пожар практически ликвидирован. Есть небольшие участки горения. Пожарные проливают всю площадь, которая была охвачена огнем, - рассказали в администрации Волжского.

Напомним, пожар в Волжском вспыхнул в 19.39. Тушат его 48 человек и 18 машин. К счастью, пострадавших и погибших нет. Прокуратура проводит проверку по факту ЧП. Причины возгорания выясняются.