Бочаров с Горняковым обсудили грядущие выборы в Волгограде

Волгоград и область готовятся к очередным выборам. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вопросы предвыборной кампании 2023 года обсудили в субботу, 8 июля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и сенатор Сергей Горняков, который также является секретарём регионального отделения «Единой России». На рабочей встрече присутствовал и вице-губернатор Геннадий Шевцов, курирующий вопросы внутренней политики, сообщили в администрации области.

Во время рабочей встречи перед единым днем голосования в сентябре глава региона и местного отделения ведущей партии рассмотрели вопросы стартующей избирательной кампании и проведения XXXVI конференции волгоградских единороссов, которая состоится уже 11 июля.

Напомним, в сентябре пройдут выборы в гордумы Волгограда и Волжского, а также в районах области.