В Волгоградской области две судьи отказались от работы

Две судьи сложили полномочия. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Две судьи Арбитражного суда Волгоградской области сложили полномочия. Квалификационная коллегия судей в конце июня удовлетворила заявления Людмилы Ивановой и Татьяны Поповой о прекращении их полномочий согласно закону «О статусе судей в Российской Федерации». Обе представительницы закона проработали в судебной системе много лет и заслужили отдых, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на решение коллегии.

Людмила Иванова работала судьей Арбитражного суда Волгоградской области почти 20 лет, до этого служила в прокуратуре. Татьяна Попова также много лет отдала карьере. Имеет множество наград.