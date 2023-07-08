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НовостиОбщество8 июля 2023 10:33

В Волгоградской области две судьи отказались от работы

Сложили полномочия Людмила Иванова и Татьяна Попова
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Две судьи сложили полномочия.

Две судьи сложили полномочия.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Две судьи Арбитражного суда Волгоградской области сложили полномочия. Квалификационная коллегия судей в конце июня удовлетворила заявления Людмилы Ивановой и Татьяны Поповой о прекращении их полномочий согласно закону «О статусе судей в Российской Федерации». Обе представительницы закона проработали в судебной системе много лет и заслужили отдых, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на решение коллегии.

Людмила Иванова работала судьей Арбитражного суда Волгоградской области почти 20 лет, до этого служила в прокуратуре. Татьяна Попова также много лет отдала карьере. Имеет множество наград.