В Волгограде устранили аварию, из-за которой два района остались без воды

Волгоградцы остались без воды в самую жару. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вечером 7 июля в домах Советского и Кировского районов Волгограда пересохли краны. Жители улицы Полухина, Янтарного Города, поселка Новостройка и части Кировского остались без воды в самую жару из-за аварийной ситуации. Ее уже устранили, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях водоснабжения».

- Из-за просадки напряжения на сетях сторонней энергоснабжающей организации произошла остановка работы насосного оборудования, повлекшая снижение давления подачи ресурса к ряду жилых домов, - рассказали в «Концессиях»

Аварию на электросетях уже устранили. Возобновили и подачу воды в дома волгоградцев. При этом в компании отмечают, что если воды в доме у пострадавших из-за коммунальной аварии волгоградцев все же нет, то нужно обратиться в управляющую компанию. УК должна заняться регулировкой внутридомовых сетей.