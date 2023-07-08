Волгоградских виноградарей высоко оценили федеральные эксперты

Качество волгоградского вина уже не раз подтверждали победы на федеральных конкурсах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперты «Винного гида России» провели аудит волгоградских виноделен и высоко оценили развитие отрасли в регионе. Специалисты совместного проекта Роскачества, Минпромторга и Минсельхоза РФ отметили большой потенциал для развития энотуризма, сообщили в администрации Волгоградской области. Результаты аудита эксперты озвучили накануне на встрече в винодельне «Вилла София», которая расположена в Среднеахтубинском районе. После на совещании обсудили дальнейшее развитие отрасли.

По данным Роскачества, за 5 лет производство тихих вин в Волгоградской области выросло почти на порядок - до 126,2 тысячи литров. Игристые вина в регионе делают всего пару лет, в 2022-м объем производства достиг 9,7 тысячи литров. Качество волгоградского вина уже не раз подтверждали победы на федеральных конкурсах.

- Нижняя Волга - центр развития северного виноградарства. Саженцы, выращенные здесь, консультации виноградарей помогают развивать промышленное виноделие в еще более северных Самарской, Саратовской областях, – отметила руководитель «Винного гида России» Олеся Буняева.

Виноградники и винодельческие хозяйства в Волгоградской области сосредоточены в Дубовском и Среднеахтубинском районах. По данным облкомсельхоза, площадь виноградников в прошлом году достигла 82 гектара, плодоносящих - 68. В 2022-м в регионе собрали более 333 тонн винограда, урожайность составила 4,92 тонны с гектара. На поддержку отрасли государство выделило 2,3 миллиона рублей.