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НовостиЭкономика8 июля 2023 8:06

Волгоградских виноградарей высоко оценили федеральные эксперты

В регионе прошел аудит виноделен
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Качество волгоградского вина уже не раз подтверждали победы на федеральных конкурсах.

Качество волгоградского вина уже не раз подтверждали победы на федеральных конкурсах.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперты «Винного гида России» провели аудит волгоградских виноделен и высоко оценили развитие отрасли в регионе. Специалисты совместного проекта Роскачества, Минпромторга и Минсельхоза РФ отметили большой потенциал для развития энотуризма, сообщили в администрации Волгоградской области. Результаты аудита эксперты озвучили накануне на встрече в винодельне «Вилла София», которая расположена в Среднеахтубинском районе. После на совещании обсудили дальнейшее развитие отрасли.

По данным Роскачества, за 5 лет производство тихих вин в Волгоградской области выросло почти на порядок - до 126,2 тысячи литров. Игристые вина в регионе делают всего пару лет, в 2022-м объем производства достиг 9,7 тысячи литров. Качество волгоградского вина уже не раз подтверждали победы на федеральных конкурсах.

- Нижняя Волга - центр развития северного виноградарства. Саженцы, выращенные здесь, консультации виноградарей помогают развивать промышленное виноделие в еще более северных Самарской, Саратовской областях, – отметила руководитель «Винного гида России» Олеся Буняева.

Виноградники и винодельческие хозяйства в Волгоградской области сосредоточены в Дубовском и Среднеахтубинском районах. По данным облкомсельхоза, площадь виноградников в прошлом году достигла 82 гектара, плодоносящих - 68. В 2022-м в регионе собрали более 333 тонн винограда, урожайность составила 4,92 тонны с гектара. На поддержку отрасли государство выделило 2,3 миллиона рублей.