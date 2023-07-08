В Волгограде скутер разлетелся на части после ДТП с «Газелью»

Водитель скутера в больнице Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вечером 7 июля скутер столкнулся с «Газелью» на улице Исторической в Дзержинском районе Волгограда. Момент ДТП попал на видео. В больнице оказался 28-летний байкер, сообщили в региональном главке МВД.

На видео видно, как 62-летний водитель «Газели» поворачивает на перекрестке на улицу Жигулевскую. В этот момент в него врезается едущий по Исторической скутер. От удара двухколесный транспорт разлетелся на куски, которые разметало по дороге на насколько метров вокруг.

По предварительным данным, водитель «Газели» при повороте налево не предоставил преимущество в движении, отмечают в полиции.