В Волгограде «генеральский» особняк на Пражской станет музеем

Таинственный особняк планируют сделать музеем. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Стоящий среди многоэтажек таинственный послевоенный «генеральский» особняк в центре Волгограда на улице Пражской, 6 вскоре станет музеем. Это решение собственника поддержали депутаты гордумы. На ближайшем заседании они рассмотрят соответствующие изменения в Правила землепользования и застройки - землю под особняком предлагают перевести в жилую зону смешанной застройки. Проект уже поддержали в комитете по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству, сообщили в городской Думе Волгограда.

- В планах – создать на участке общественное пространство. Многие слышали загадочные истории про этот особняк, поэтому дом решено сохранить, думаем сделать в нем музей. Сейчас ведем его реконструкцию, благоустраиваем территорию, высаживаем зеленые насаждения, - рассказал один из собственников особняка на Пражской Евгений Бакурский.

В доме уже обновили крышу, видны следы работ и на участке.

Кроме того, застройщик просит перевести в жилую зону среднеэтажных и многоэтажных МКД участок в Краснооктябрьском районе, ограниченной улицами Зорге, Лермонтова и 4-х связистов. Там хотят строить высотки, при этом не менее 4,65% площади новостроек передадут муниципалитету для расселения из аварийного жилья.

Также поменяет зону территория производственной базы завода «Газоаппарат» на улице Новодвинской Дзержинского района, где собираются строить многоэтажки с комфортной инфраструктурой.