В Волгограде 8 июля простятся с актером ТЮЗа Олегом Шулеповым

Олег Шулепов скончался после тяжелой болезни. Фото: ТЮЗ

В Волгограде после тяжелой болезни ушел из жизни актер Волгоградского ТЮЗа и преподаватель ВГИИК Олег Шулепов. Прощание с ним пройдет 8 июля 2023 года с 15.00 до 16.00 в городском ритуальном комплексе «Память» на улице Землячки, 74. Похоронят актера на Верхнезареченском кладбище, сообщили коллеги.

- Этот светлый и очень добрый человек оставил неизгладимый след в сердцах многих студентов и коллег. Он был не только замечательным преподавателем, но и великолепным актером, чьи роли всегда поражали своей глубиной и эмоциональной отдачей. Его творчество было настоящим проявлением мужества и веры в искусство, - отмечают в ВГИИКе, где Олег Шулепов около 20 лет преподавал актерское искусство.

Олега Шулепова не стало 6 июля в возрасте 58 лет. В труппу Волгоградского ТЮЗа он пришел в 1989 году. За это время юные и не очень зрители смогли оценить множество его актерских работ. При этом мало кто знал, что он пишет стихи и рисует.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким, коллегам и друзьям Олега Шулепова.