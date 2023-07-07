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НовостиНедвижимость7 июля 2023 16:14

В Волгограде 8 июля отключат электричество в Кировском районе

В списке адресов на отключение электричества 8 июля 2023 шесть улиц на юге Волгограда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Энергетики запланировали работы на электросетях в выходные.

Энергетики запланировали работы на электросетях в выходные.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу части жителей Волгограда придется провести весь день в 40-градусную жару без света, кондиционеров и с потекшими холодильниками. Из-за плановых работ энергетиков в списке адресов на отключение электричества 8 июля 2023 года оказались шесть улиц на юге областного центра – в Кировском районе, сообщили в «Россети Юг».

Так, среди коммунальных страдальцев в выходной день окажутся жители домов Кировского района Волгограда по адресам: ул. Алычевая, №26-44, ул. Апельсиновая, №4 и 5, ул. Анисовая, №1-23 и 2-24, ул. Катальповая, №3-19 и 8-24, ул. Лимоновая, №19-35а, ул. Тутовая, №1-23 и 6-28. Электричество им отключат с 9.00 до 17.00.