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НовостиПроисшествия7 июля 2023 14:55

Под Волгоградом 9-летний мальчик утонул в Медведице

Трагедия случилась в станице Арчединской Михайловки
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Ребенок пошел купаться без спроса.

Ребенок пошел купаться без спроса.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В реке Медведице утонул 9-летний мальчик. Трагедия случилась около 8 часов вечера 6 июля в станице Арчединской города Михайловки. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах гибели ребенка, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области. Известно, что купаться на речку мальчик 2014 года рождения пошел один, без спроса.

- К реке мальчик пошел без спроса родителей. Купался в непредназначенном для общего купания месте, - рассказали подробности трагедии следователи.

Экстренные службы на место ЧП вызвали вечером после трагедии. С утра 7 июля водолазы Серафимовичского подразделения ГИМС занялись поисками тела ребенка в реке.

Следователи СКР проводят процессуальную проверку после гибели школьника.