Катание на водных горках в ЦПКиО для волгоградки обернулось больницей

Катание на горках не принесло радости жительнице Волгограда. Фото: администрация ЦПКиО.

Вместо приятных впечатлений травмой и поездкой в больницу обернулось катание на водных горках в ЦПКиО для жительницы Волгограда. 32-летняя женщина получила ожог на водных аттракционах. Информацию о ЧП 7 июля сайту volgograd.kp.ru подтвердили в администрации парка.

В сильнейшую жару раскалились даже резиновые горки, по которым течет вода. При этом при температуре +40 градусов работа аттракциона разрешается.

- В соответствии с технической документацией водные горки могут работать при температуре +40. В аномальную жару всем посетителям передаются специальные ледянки для безопасного и комфортного катания. В случае нарушения техники безопасности возможны травмы. Женщина прокатилась без ледянки, инструктаж для неё был проведён в полном объеме, - рассказал директор ЦПКиО Андрей Еркин.

При спуске с горок волгоградка получила ожог. Ей потребовалась медицинская помощь. Женщину отвезли в 25-ю больницу.

- Женщина получила медицинскую помощь, назначено лечение амбулаторно, госпитализация не потребовалась, - отметили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Между тем, водные горки, которые открылись в ЦПКиО только в начале июля, продолжают работать. Посетители не разбежались.