В Волгограде на фельдшера скорой помощи напал пьяный пациент

Вместо больницы пьяный пациент попал в полицию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде выезд бригады скорой помощи на вызов едва не завершился ЧП. Медики приехали к мужчине, который был сильно пьян. Когда его посадили в машину неотложки, волгоградец начал хулиганить и напал на фельдшера. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Клинической станции скорой медицинской помощи.

- Во время транспортировки, пациент в состоянии сильного алкогольного опьянения, нецензурно бранясь, напал на фельдшера подстанции N8 Волгограда, - отметили медики.

Фельдшер нажал на тревожную кнопку, установленную в машине скорой помощи. Приехавшие полицейские забрали пьяного мужчину и отвезли его в отделение.

- До момента нападения состояние пациента оценивалось как удовлетворительное, - сообщили в Клинической станции скорой медицинской помощи.

Уточняется, что никто из медиков не пострадал.