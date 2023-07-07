В Волгограде 15 млн рублей потратят на опасные перекрестки

На участках, где светофоров не было, они появятся Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде перекрестки, на которых часто бьются автомобили, решили сделать безопасными. В городе объявили аукцион для выбора подрядчика, который проведет работы по ликвидации очагов аварийности. Заказчиком на торгах выступает МБУ «Северное». Начальная цена контракта составляет 14 миллионов 999 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок.

Планируется сделать более безопасными 6 перекрестков, которые посчитали аварийными. В документах указаны следующие пересечения улиц: Калининградской и Краснопресненской, Василевского и Дарвина в Советском районе; Полоненко и Жирновской, Продольной и Римского-Корсакова в Дзержинском; Богунской и малого проспекта Ленина в Краснооктябрьском; Пражской и проспекта Ленина в Центральном.

В перечне указаны определенные работы для каждого определенного перекрестка. В частности, на участках, где еще нет светофоров, они будут установлены с отсчетом времени. Кроме того, появятся светодиодные дорожные знаки, предупреждающие о пешеходах, установят освещение. На некоторых пересечениях улиц сделают искусственные неровности и зеркало для обзора движения. А на перекрестке улицы Пражской с проспектом Ленина установят знаки «Направление движения по полосам».

Если подрядчик будет выбран, то обезопасить перекрестки он должен до 15 сентября 2023 года.

Отметим, в Волгограде завершается установка светофора на пересечении проспекта Металлургов с улицей Гончарова в Краснооктябрьском районе.