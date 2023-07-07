В Волгоградской области строят новый парк «Чирок»

Здесь будет большой парк. Фото: АВО

В 2024 году в городе Суровикино появится новый парк «Чирок» площадью более 5 гектаров. Средства на него выиграли в VII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды нацпроекта «Жильё и городская среда». Подрядчик уже приступил к основному этапу работ, сообщили в комитете ЖКХ Волгоградской области.

Строители приступили к работе весной, сейчас уже сделали планировку территории, монтируют коммуникации, готовятся к мощению пешеходных дорожек. Пока парк готов на 14%. В следующем году на берегу реки Чир появятся прогулочные аллеи со смотровыми аллеями, парковой мебелью и качелями, велодорожка и пешеходный мостик, сцена, а также зона для барбекю, навесы от тени и многое другое для комфортного отдыха.

Помимо Суровикино, новые общественные пространства строят сейчас в Котельниково и Камышине. На следующий конкурс в рамках инициированного президентом России нацпроекта подали заявки 8 городов региона.