В Волгограде пассажиры маршрутки №23 обнаружили беспризорного ребенка

Ребенка передали хранителям правопорядка Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Центральном районе Волгограда обнаружили маленького мальчика, который в одиночестве катался по городу на маршрутке №23А. Взрослых рядом с ребенком не оказалось и тогда неравнодушные пассажиры обратились к водителю и начали искать его родителей. Определить откуда найденыш все же удалось, как удалось узнать сайту volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

– Сегодня поступило обращение по Советскому о том, что малолетний ребенок вышел на прогулку и пропал. Выяснилось, что ребенок сел в маршрутку. Семья неблагополучная. В отношении родителей будут приняты меры реагирования, – сообщили в главке МВД.

Беспризорного ребенка обнаружили утром, 7 июля, в салоне маршрутного такси №23А. Малыш самостоятельно сел на маршрутку в Советском районе и доехал до Центрального, где уже заметили ребенка без сопровождения взрослых и передали его сотрудникам полиции по Центральному району.