У «Ротора» в Беларуси пока идут одни выигрыши

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» на учебно-тренировочном сборе в Беларуси одержал победу во втором матче. Волгоградская команда в Минске со счетом 3:0 разгромила «Аланию», выступающую в Первой лиге. Мячи у «Ротора» забили Дмитрий Прищепа, Магомед Магомедов и Ризван Умаров.

Стартовый состав «Ротора»: Самок, Пелих, Зуйков, Шумских, Прищепа, Шильников, Завезен, Шмаков, Родионов, Сафронов, Магомедов. По ходу второго тайма на замены выходили Воробьев, Арсентьев, Умаров, Шаваев, Донцов, Пяткин, Бигулаев.

7 июля подопечные Алексея Стукалова проведут второй спарринг за день. Вечером состоится встреча с минским «Трактором». Напомним, в первом матче на сборе в Беларуси «Ротор» со счетом 2:1 обыграл «Макслайн» из Витебска.