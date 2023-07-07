В Волгограде ищут депутата гордумы от КПРФ Андрея Анненко

О местонахождении политика ничего неизвестно до сих пор. ФОТО: Волгоградская гордума

В Волгограде разыскивают депутата городской думы от партии КПРФ Андрея Анненко, о его местонахождении ничего неизвестно. О задержании коммуниста 6 июня сообщили ряд волгоградских телеграм-канал «Остров свободы» и даже опубликовали фото, якобы сделанные в момент задержания.

— Задержан депутат Волгоградской городской думы от КПРФ Андрей Анненко, - сообщают телеграм-каналы. — По нашей информации, вопросов лично к нему нет. Вероятно, он призван дать свидетельские показания по делу одного предпринимателя Советского района.

Коллеги до сих пор не знают где они. В пресс-службе городской думы заявили, что сами удивлены подобной информации:

- Мы пребываем в неведении, точно также, как и все, следим за развитием истории вместе со СМИ, - прокомментировали ситуацию в гордуме.

В районном отделе СУ СКР от комментариев пока отказались. В ближайшее время мероприятий с участием Андрея Анненко не было запланировано.

Напомним, что Анненко является действующим депутатом гордумы. Выдвинут от КПРФ, член комитета по образованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму. Помощник депутата Госдумы Николая Арефьева.