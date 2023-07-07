В выходные пожарные устроят облавы в волгоградских лесах

В выходные в районах региона будет большое скопление пожарных. Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В ближайшие выходные в Волгоградской области состоятся масштабные межведомственные рейды, чтобы выяснить, как жители соблюдают особый противопожарный режим. 8 и 9 июля нарушителей будут искать сотрудники МЧС вместе с чиновниками, полицейскими и лесниками. Во время рейдов людей, которые жгут костры, будут высматривать, в том числе, при помощи беспилотников.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, в местах, где пройдут рейды, будет большое скопление техники и пожарных. Жителей просят не паниковать и быть спокойными.

Напомним, в Волгоградской области из-за адской жары с 5 июля начал действовать особый противопожарный режим. Он предусматривает ряд ограничений. В частности, жителям и гостям региона запрещается разводить костры, жечь травму и мусор, хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и газовые баллоны рядом с жилыми и дачными домами. За нарушения людей штрафуют.