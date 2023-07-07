В Волгоградской области на видео попал таран фуры трактора

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области не снижается число ДТП, кажется, их стало только больше. Очередное дорожное происшествие произошло утром в пятницу на трассе Р-22 «Каспий» в Городищенском районе. 7 июля в 6.23 21-летний водитель за рулем фуры Volvo не выдержал безопасную дистанцию и протаранил ехавший впереди трактор «Беларус-82.1». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора.

Травмы получил 36-летний мужчина, управлявший трактором. Его доставили в медучреждение.

На место аварии выезжал экипаж ДПС. Последствия происшествия ликвидировали. Движение по трассе в районе поселка Самофаловка осуществляется без затруднений.