В Волгограде подорожали картофель, морковь и сахар

В Волгограде вырос в цене картофель Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За неделю в Волгограде взлетели цены на некоторые продукты, среди них морковь и картофель. Эти овощи ощутимо подорожали с 27 июня по 3 июля. Так картофель вырос в цене на 5,03% в среднем до 36,45 рубля за килограмм. Морковь стала дороже на 11,68% до 67,87 рубля за килограмм. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на данные Волгоградстата.

В городе подросли ценники и на другие продукты. Сахар-песок увеличился в стоимости на 3% до 69,3 рубля за килограмм, говядина – на 1,14%, сухие молочные смести для детей – на 1,22%, печенье – на 1,43%, поваренная соль – на 1,62%, мука – на 2,35%, макароны – на 1,8%.

Есть на прилавках магазинов и рынков то, что стало выгоднее, например, некоторые овощи и фрукты. Капуста подешевела на 5,06%, репчатый лук – на 8,09%, свекла – на 2,18%, огурцы – на 8,19%, помидоры – на 3,9%, яблоки – на 2,38%, бананы – на 2,16%. Еще снизилась цена на Пастеризованное молоко на 2,14%, на творог – на 1,72%, на сметану – на 1,74%, на яйца – на 1,3%.