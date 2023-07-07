Региональный оператор подвел итоги работы контакт-центра за первое полугодие 2023 года

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

По итогам первых 6 месяцев 2023 года контактный центр регионального оператора стал самым популярным способом коммуникации с потребителями. В минувшем году специалистами было принято 95 855 звонков. Ежедневно специалисты контактного центра консультировали, подробно разъясняли нормы законодательства, направляли жителей в профильные инстанции для получения необходимых справок и документов. Чаще всего потребителей услуг интересовали вопросы, связанные с перерасчетом платы за услугу по обращению с ТКО, списанием денежных средств по исполнительному листу, прекращению исполнительного производства, а также вопросы, связанные с открытием лицевых счетов и внесение изменений в них.

По обращениям, поступившим от потребителей на горячую линию, на другие подразделения по начислениям и актуализации лицевых счетов было передано в работу более 19 000 заявок. Подрядчик принял порядка 17000 звонков от граждан, проживающих на территории области.

По сравнению с 2022 годом входящая нагрузка на контакт-центр увеличилась на 28%, так как ведется интенсивная работа по актуализации лицевых счетов. Доступность специалистов контакт-центра в выходные дни выше на 50%.

В феврале 2023 года сотрудниками контактного центра были осуществлены выезды в города Камышин и Урюпинск для очного приема потребителей.

В течение шести месяцев 2023 года специалисты контакт-центра привлекались и на другие проекты, направленные на повышение качества работы ООО «Ситиматик-Волгоград».

Напомним, что обратиться в наш контактный центр физические и юридические лица могут по телефонам: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36.

Кроме того,

- через участки по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК (только для жителей г. Волгограда), адреса и режим работы можно уточнить на сайте;

- через участки по работе с населением ПАО «Волгоградэнергосбыт» (для жителей всех районных центров Волгоградской области и г. Волжского). Адреса и режим работы доступны на официальном сайте регоператора в разделе «Документы и информация для физических лиц» ;

- на информационный портал;

- через форму обратной связи на официальном сайте регионального оператора по обращению с ТКО.

Обратиться лично можно по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.40 (3 этаж, здание отделения дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», вход с противоположной стороны), пн.-чт.: 08:00 -17:00, пт.: 08:00 - 16:00 (обеденный перерыв: 12:00-12:48).

Реклама. ООО "Ситиматик-Волгоград".