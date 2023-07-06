Бастрыкина просят наказать оскорблявшего девушек турецкого студента из Волгограда

Дело дошло до Александр Бастрыкина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Общественное движение «Гражданский комитет России» возмутилось поведением студента Волгоградского государственного медицинского университета иорданца Ахмеда Бакхиета. 24-летний молодой человек пытался познакомиться с волгоградками, делал им недвусмысленные намеки, а, получив отказ, обзывал в грубой форме, что вызвало бурные обсуждения в обществе. Обращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину направил председатель Генерального совета «Гражданского комитета» Артур Шлыков.

— Правозащитники общественного движения «Гражданский комитет России» предполагают, что данным заявлением турецкий гражданин Ахмад совершил преступление, предусмотренное статьей 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», непосредственно унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения и отношения к религии, — сообщает в своем обращении Артур Шлыков.

Скандал разгорелся буквально на днях. Настоящей звездой местных групп в социальных сетях Волгограда стал 24-летний молодой человек из Иордании Ахмед Бакхиет, который в этом году выпустился из ВолГМУ и стал дипломированным хирургом. Помимо учебы в Волгограде Ахмед пытался найти свою половинку среди волгоградок, но попытки познакомиться с девушками терпели фиаско. Разозлившись на весь прекрасный пол, он оставил аудиосообщения, в которых грубо оскорблял волгоградок.

После того, как его изречения разлетелись по в соцсетям и вызвали шквал возмущений, Ахмед удалил везде все свои аккаунты в соцсетях и перестал выходить на связь. Чуть позже на связь вышли его соотечественники, которые извинились перед волгоградками за слова своего земляка.