В двух районах Волгограда установили «умные» светофоры

На дорогах Волгограда появляется "зеленая волна" для разгрузки пробок Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Советском и Тракторозаводском районах Волгограда установили «умные» светофоры. Автоматическая система регулирования дорожного движения по типу «зеленая волна» появилась на Первой и Второй продольных магистралях.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете информационных технологий, на проспекте Университетском в Советском районе «умные» светофоры сделали в границах улиц Автомобилистов и Кабардинской. В Тракторозаводском районе их установили на проспекте Ленина между улицами Тарифной и Михайлова. Система позволяет управлять светофорами, чтобы при подъезде машин к перекресткам включался зеленый свет. С ее помощью автомобильные потоки должны распределяться равномерно, снижая загруженность на дорогах.

Ранее «умные» светофоры были установлены в центре города. Там «зеленая волна» работает в утренние и дневные часы в сторону Центрального района, по вечерам - в противоположном направлении. В целом на дорогах Волгограда и Волжского действуют 186 «умных» светофоров, 135 детекторов транспортного потока.