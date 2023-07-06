В Волгограде 7 июля пустят трамваи в Жилгородок

Трамваи снова будут ходить до Жилгородка. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Дзержинском районе Волгограда завершили реконструкцию проходящего под трамвайными путями участка теплотрассы. Рельсы вернули на место, так что движение трамваев от улицы Хорошева в Жилгородок возобновится с 7 июля, сообщили в мэрии.

- С утра 7 июля все рейсы трамваев №№ 5, 7, 10 и 12, следующих до Жилгородка, будут осуществляться в соответствии с расписанием, - рассказали в администрации Волгограда.

Этой ночью запланировали провести последний этап работ. Возле пересечения улицы Землячки и проспекта Жукова смонтируют последний участок рельсошпальной решетки на трамвайной линии. Так что с утра пассажиров повезут на работу и по делам трамваи, а бесплатный автобус №65к исчезнет.