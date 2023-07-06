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НовостиПроисшествия6 июля 2023 13:20

В ДТП с тремя «Ладами» на Второй продольной в Волгограде пострадал новорожденный

В Волгограде на видео попала авария с отлетевшим в «Калину» прицепом
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Днем 6 июля на Второй продольной в Советском районе Волгограда произошла авария с участием трех машин «Лада». В 12.50 водитель за рулем «Лады Гранта» с прицепом на перекрестке проспекта Университетского и улицы Кабардинской выехал на красный свет и столкнулся с другой «Грантой», которая была такси. От удара сорвался прицеп, который выехал на встречку и протаранил стоящую на светофоре «Ладу Калина». Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, медицинская помощь потребовалась новорожденному ребенку, который находился в «Калине». В машине не было детского автокресла.

Данные портала "Яндекс.Пробки"

Данные портала "Яндекс.Пробки"

Сейчас на месте ДТП работает экипаж Госавтоинспекции. По улице Кабардинской машины стоят в пробке.