В Волгограде врачи спасают жизнь едва не утонувшей в пруду женщины

Женщина чувствует себя гораздо лучше Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врачи спасают 44-летнюю женщину, найденную в Латошинском пруду в Тракторозаводском районе Волгограда. Утопленницу, которую накануне приняли за 23-летнюю девушку, направили в реанимацию, но ее состояние улучшается. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в Облздраве.

- Женщина поступила в отделение реанимации, состояние оценивалось как тяжелое. На сегодняшний день состояние стабилизировано, - прокомментировали состояние найденной в комитете здравоохранения региона.

Накануне, 5 июля, женское тело обнаружили в пруду. Когда утопленницу вытащили на берег, ее посчитали мертвой. Однако, при оказании первой медицинской помощи, она начала подавать признаки жизни.

Изначально многие СМИ написали, что найденной в пруду оказалась 23-летняя девушка, но в комитете здравоохранения опровергли эту информацию и заявили, что спасенной женщине было 44 года. Пострадавшая была найдена без документов, а сегодня, придя в сознание, она рассказала о себе.