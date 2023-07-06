Волгоградский губернатор принял участие в совещании секретаря СовБеза РФ

Фото: администрация Волгоградской области

Сегодня состоялось выездной совещание секретера Совета безопасности России Николая Патрушева. В заседании участие принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, на совещании обсуждались актуальные вопросы обеспечения безопасности в Южном федеральном округе.

Заседание проходило 6 июля в Краснодаре при участие полномочного представителя президента России в ЮФО Владимира Устинова, руководителей министерств и ведомств, глав регионов юга страны.

Николай Патрушев на заседании отметил усиление военной угрозы со стороны стран НАТО. Владимир Устинов сообщил, что в ЮФО сохраняется высокий риск повторения атак беспилотников, главными целями которых являются объекты транспорта и топливно-энергетического комплекса.

- Атаки БПЛА в ЮФО приобретают все более выраженный, целенаправленный характер, они реально превращаются в опасный для населения угрозообразующий фактор, - приводит слова Устинова «КП», который подчеркнул, что больших происшествий удается избегать.