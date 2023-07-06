В Волгоградской области приступили к расчистке ерика Верблюд в пойме

Верблюд - одно из любимых мест отдыха волгоградцев. Фото: АВО

В Волго-Ахтубинской пойме приступили к расчистке ерика Верблюд. Основной этап работ на Краснослободском водном тракте стартовал после завершения высоких сбросов на волгоградском гидроузле. Всего в 2023 году расчистки и экологической реабилитации дождутся 28 ериков и озер, сообщили в облкомприроды.

Ерик Верблюд питает десяток ериков Волго-Ахтубинской поймы, включая Судомойку, Масловский и Сахарный. Через него идет вода и в озера, и в поселки, и на дачи Среднеахтубинского района. В последние годы Верблюд сильно зарос и обмелел, что привело к дефициту воды. На средства проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» в этом году русло ерика и озеро Садок освободят от мусора, поднимут более 150 кубов донных отложений. Экологическая реабилитация запланирована на 127,5 гектара. В 2024 году вдоль берега высадят 10 тысяч деревьев.