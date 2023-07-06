В Волгоградской области змеи покусали 17 человек

17 волгоградцев пострадали от укусов змей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жителям и гостям Волгоградской области стоит внимательнее смотреть под ноги в траве и рядом с лесами. В регионе активизировались змеи, от которых уже пострадали 17 человек, в том числе 3 ребенка. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в облздраве.

Все укушенные вовремя обратились к медикам. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Так врачи спасли 53-летнюю женщину из Руднянского района, которую укусила гадюка. Пациентку пришлось вертолетом эвакуировать в 25-ю больницу.

Специалисты напомнили, как обезопасить себя от укусов змей. В первую очередь, при прогулках по лесу нужно смотреть под ноги – пресмыкающееся можно спутать с палкой.

- Если идете по лесу, будьте шумными, если увидели змею - замрите, если она ползет к вам - не бегите. Змеи сами боятся, поэтому всегда защищаются, - отметили в облздраве.

Уже и полозы не являются ядовитыми, хотя их укус не обходится безболезненно, вызывает жжение и аллергические реакции. А укус гадюки опасен, тяжесть последствий зависит от размера змеи, количества яда, а также возраста, веса и состояния здоровья человека.

При укусе змеи нужно срочно обратиться к медикам. До приезда скорой помощи необходимо попытаться выдавить яд пальцами и обработать рану антисептиком на водной основе, наложить повязку и зафиксировать конечность, только не жгутом.