Депутаты запретили митинги в центре Волгограда и Волжского

В главных туристических местах митинги под запретом. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Депутаты облдумы на заседании 6 июля приняли поправки в закон «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на территории Волгоградской области». Жителям Волгограда и Волжского запретили митинговать в центре города и возле торговых центров ради обеспечения безопасности, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В перечень мест, где запрещены митинги, шествия, демонстрации и собрания в Волгограде, не вошли площадь Ленина и площадь Металлургов у Царицынской оперы, где чаще всего собираются выразить протест горожане. Зато массово и по одиночке запрещается выражать мнение на площади Павших Борцов и Аллее Героев, на Привокзальной площади, в парке возле Мамаева кургана и возле стадиона «Волгоград Арена». В Волжском в числе запретных для митингов мест оказались площади Танича и Комсомольская.

Также ограничения действуют на прилегающих к ТРЦ и ТРК площадках, возле рынков и ярмарок. При этом больших праздников – Дня Победы, 1 Мая и других, а также богослужений они не касаются.