На волгоградских магистралях в жару появилась вода

Кадр с видео администрации Волгограда

Из-за адского зноя асфальт на дорогах Волгограда как раскаленная сковорода. Чтобы дороги не начали плавиться в жару, их стали обильно поливать водой. Коммунальные машины усилили влажную уборку на улицах Волгограда, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии.

Комбинированная спецтехника в течение дня поливает проезжую часть во всех районах города. Упор делается на дорогах с наибольшим автомобильным трафиком.

- Снижение температуры дорожного полотна способствует сохранению дорог при эксплуатации в жаркий период, - отметили в мэрии.

Еще в администрации добавили, что влажная уборка освежает раскаленный воздух и уменьшает количество пыли.