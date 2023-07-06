В Волгоградской области простились с погибшим в СВО Александром Родичевым

Таким запомнили близкие и родные Александра. ФОТО: телеграм-канал администрации Камышина

В городе Камышин в Волгоградской области проводили в последний путь Александра Родичева, погибшего на территории проведения специальной военной операции. Об этом сегодня, 6 июля, сообщила администрация города в своем телеграм-канале.

- Александр Васильевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, - заявили в своем обращении мэрия Камышина.

Известно, что боец погиб еще 24 июня. Знакомые с Александром вспоминают его как доброго и отзывчивого человека.

Редакция «Комсомольской правды» в Волгограде выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Александра Родичева и скорбит вместе с ними.