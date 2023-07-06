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НовостиОбщество6 июля 2023 11:40

В Волгограде 10 семьям погибших в СВО передали ордена Мужества

Церемония состоялась в музее-панораме «Сталинградская битва»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Близким передали награды их павших родных. Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва».

Близким передали награды их павших родных. Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва».

Торжественная церемония передачи орденов Мужества родным и близким 10 погибших в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащих из Волгоградской области прошла 6 июля 2023 года в музее-панораме «Сталинградская битва». Высокие госнаграды за мужество, отвагу и самоотверженность родственникам героев в Триумфальном зале вручали военком региона полковник Андрей Летунов и вице-губернатор Геннадий Шевцов, сообщили в музее-заповеднике.

Указом президента посмертно орденами Мужества награждены: лейтенант Олег Николаев, старшина Виталий Ситников, ст. сержант Олег Воронин, сержант Илья Сайгин, ефрейторы Константин Чуприн и Ренат Дуяков, рядовые Джамбулат Жумашев и Александр Каминский, Роман Кулик и Дмитрий Зюзин.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким всех погибших в СВО.