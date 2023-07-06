Волгоградские компании не могут найти новых сотрудников

В Волгограде некому работать Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области подвели итоги июня на рынке труда. Выяснилось, что в регионе огромный дефицит кадров, обновивший исторические максимумы. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru эксперты hh.ru, в июне в Волгоградской области на одну вакансию приходилось только 3 резюме – это минимальные значения с января 2021 года.

Нормальным для рынка показателем являются 4-7,9 резюме на вакансию. Высокая конкуренция среди ищущих работу при восьми и больше вакансиях на место.

- В Волгоградской области в июне по сравнению с началом года (январем 2023) индекс упал на 1,1 пункт (с значения 4,1 резюме на вакансию), а по сравнению с предыдущим месяцем (маем 2023) – снизился на 0,3 пункта (с 3,3 резюме на вакансию), - отметили в hh.ru.

Самыми дефицитными специалистами в регионе являются работники автобизнеса (1,5 резюме на вакансию), медики и фармацевты (1,7), рабочие (1,8), продавцы в розничной торговле (2). Низкий показатель также в продажах (2,2 резюме на место), транспорте, логистике, перевозках (2,2), производстве и сервисном обслуживании (2,4), строительстве и недвижимости (2,4), сельском хозяйстве (2,7), туризме, гостиницах, ресторанах (2,7).