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НовостиЗдоровье6 июля 2023 8:09

Волгоградцам рассказали, как клетчатка может защитить от инфаркта и рака толстой кишки

Ежедневное употребление клетчатки в целом улучшает самочувствие и работу организма
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
В капусте содержится огромное количество клетчатки

В капусте содержится огромное количество клетчатки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи рассказали, чем могут быть полезны пищевые волокна, которые содержатся в овощах, фруктах, крупах и орехах. По мнению специалистов, эти вещества могут защитить организм от развития ряда опасных заболеваний. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Управление Роспотребнадзора.

Употребление клетчатки снизит уровень холестерина, риск инфаркта и инсульта и развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака толстой кишки, помимо этого, волокна нормализуют работу кишечника. Кроме того, клетчатка будет полезна и в борьбе за нормальный вес - сложные углеводы, повышает иммунитет и помогает снизить вес.

Суточная норма клетчатки составляет не менее 30 грамм. Огромное количество клетчатки находится в рацион цельнозерновой хлеб, свежие фрукты и овощи, нешлифованные крупы, бобовые, ягоды, сухофрукты и орехи.