Под Волгоградом два подростка на мотоцикле столкнулись с ВАЗом

Мотоцикл врезался в ВАЗ. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Очередное ДТП с юными байкерами случилось 5 июля в рабочем поселке Чернышковский. 16-летний парень на мотоцикле «Мотоленд» на улице Степной врезался в «ВАЗ-2112» под управлением 50-летнего водителя. В больнице оказались два ехавших на байке подростка, сообщили в главке МВД по Волгоградской области.

- 16-летний водитель и его 15-летний пассажир доставлены в больницу, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что 16-летний байкер не предоставил преимущество в движении автомобилю. При этом мотоцикл при столкновении заметно повредил «двенадцатую».