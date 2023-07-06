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НовостиПроисшествия6 июля 2023 8:06

Под Волгоградом два подростка на мотоцикле столкнулись с ВАЗом

16-летний и 15-летний подростки в больнице
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Мотоцикл врезался в ВАЗ.

Мотоцикл врезался в ВАЗ.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Очередное ДТП с юными байкерами случилось 5 июля в рабочем поселке Чернышковский. 16-летний парень на мотоцикле «Мотоленд» на улице Степной врезался в «ВАЗ-2112» под управлением 50-летнего водителя. В больнице оказались два ехавших на байке подростка, сообщили в главке МВД по Волгоградской области.

- 16-летний водитель и его 15-летний пассажир доставлены в больницу, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что 16-летний байкер не предоставил преимущество в движении автомобилю. При этом мотоцикл при столкновении заметно повредил «двенадцатую».