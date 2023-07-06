Устроившего пьяный дебош волгоградца сняли с поезда «Москва-Кисловодск»

Пассажира пытались утихомирить бунтовщика, но все попытки были тщетны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Волгоградской области решил немного покуролесить в поезде, следующему по направлению «Москва-Кисловодск». 52-летний мужчина напился, бродил по вагону, матерился и приставал к другим попутчикам. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой УТ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

— В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Армавир поступила информация о том, что к пассажирскому поезду сообщением Москва-Кисловодск, требуется наряд полиции, —сообщили в подразделении МВД.

Было установлено, что один из пассажиров, будучи пьяным, матерился и мешал отдыху других пассажиров. Когда начальниа поезда принял решение высадить волгоградца, он всячески игнорировал замечания проводника. Мужчина был доставлен в дежурную часть, на него составлен административный протокол за совершение правонарушения по статье «мелкое хулиганство». Административная статься предусматривает в качестве санкции штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток.