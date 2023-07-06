В жару на дорогах Волгограда и области может увеличиться число ДТП

Водители при проблемах на дорогах могут обратиться к полицейским за помощью Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградскую область пришел изнуряющий зной. Из-за жары к волгоградским водителям обратились инспекторы Госавтоинспекции. Они напомнили, что от автомобилистов сейчас требуется повышенная внимательность и соблюдение особых правил в условиях пекла.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в жару водитель может расслабиться, из-за чего притупляется внимание и происходит ДТП. Полицейские просят автомобилистов быть бдительными, отправляться в дальние поездки в утренние часы, а лучше вообще избегать их в жару. В машину нужно брать питьевую воду и таблетки, если вдруг станет плохо.

- Если присутствует головокружение, слабость, сильная головная боль, остановитесь – продолжать движение с подобными симптомами крайне опасно, - отметили в региональном Главке МВД.

В жару в машине нельзя оставлять одних детей до семи лет. Еще необходимо следить за техническим состоянием автомобиля, особенно за системой охлаждения двигателя.

Водители, оказавшиеся в трудной ситуации на дороге, круглосуточно могут обратиться за помощью инспекторов ГИБДД.

- С личным составом подразделений Госавтоинспекции постоянно проводятся специальные инструктажи по оказанию помощи водителям, - добавили в волгоградской полиции.