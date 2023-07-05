Прокуратура через суд добилась отмены договора с «Памятью» в Волгограде

Прокуратура отменила договор с ритуальщиками. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Двенадцатый апелляционный арбитражный суд в Саратове удовлетворил жалобу прокуратуры Волгоградской области об отмене незаконных правовых актов в сфере похоронного дела. Речь идет о договоре мэрии Волгограда с ритуальным предприятием «Память», сообщила старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.

- Требования прокуратуры Волгоградской области о признании незаконными правовых актов, конкурса и договора, заключенного с ЗАО «РП «Память», удовлетворены в полном объеме, - рассказала Оксана Черединина.

Вышестоящий суд признал недействительными несколько касающихся похорон и конкурса на выполнение этих работ распоряжений департамента городского хозяйства администрации Волгограда, датированных декабрем 2021 и январем 2022 года.

Решение уже вступило в силу. Теперь прокуратура проверяет все действующие в Волгограде документы, касающиеся похоронного дела.