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НовостиПроисшествия5 июля 2023 13:59

В Волгограде женщина погибла под окнами больницы

ЧП произошло в Красноармейском районе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Медикам не удалось спасти получившую травмы пациентку

Медикам не удалось спасти получившую травмы пациентку

Фото: Александр ГЛУЗ

В Волгограде произошла трагедия под окнами больницы №15 в Красноармейском районе. С высоты 5 этажа упала пациентка.

Происшествие подтвердили в облздраве. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru, находившаяся на лечении женщина днем взломала блокирующий замок на окне. Медики пытались спасти пострадавшую, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

- Реанимационные действия не принесли успеха, - добавили в комитете здравоохранения Волгоградской области.