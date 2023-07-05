В Волгограде женщина погибла под окнами больницы

Медикам не удалось спасти получившую травмы пациентку Фото: Александр ГЛУЗ

В Волгограде произошла трагедия под окнами больницы №15 в Красноармейском районе. С высоты 5 этажа упала пациентка.

Происшествие подтвердили в облздраве. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru, находившаяся на лечении женщина днем взломала блокирующий замок на окне. Медики пытались спасти пострадавшую, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

- Реанимационные действия не принесли успеха, - добавили в комитете здравоохранения Волгоградской области.