На второй объект ГК «Чистый город» наложены обеспечительные меры по приему отходов

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Сегодня 5 июля Двенадцатый арбитражный апелляционный суд г. Саратова удовлетворил жалобу ООО «Ситиматик-Волгоград» и принял обеспечительные меры в отношении оператора по обработке ООО «Индустрия чистоты», относящегося к Группе компаний «Чистый город». Меры запрещают прекращать или ограничивать прием на объект обработки твердых коммунальных отходов от регионального оператора «Ситиматик-Волгоград» с 07:00 до 19:00 ежедневно.

Это уже второй объект Группы «Чистый город», на который наложены соответствующие меры. Ранее, 3 июля, вынесено аналогичное определение в отношении ООО «Ресурс-Лайн», которое незамедлительно вступило в силу.

На сегодняшний день ГК «Чистый город» игнорирует определение суда, объекты обработки не обеспечили доступ спецтехнике регионального оператора согласно графика работы предусмотренного договором.

Напомним, с конца апреля 2023 года объекты обработки ООО «Ресурс-Лайн» и ООО «Индустрия чистоты», входящие в группу компаний «Чистый город», в одностороннем порядке изменили режим приема ТКО, поступающих от «Ситиматик-Волгоград», сократив время приема практически в два раза, что значительно затруднило, а в некоторых случаях сделало невозможной, плановую работу регоператора по вывозу ТКО с контейнерных площадок Волгоградской области, что в свою очередь повлекло за собой срыв графика вывоза ТКО и негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической обстановке г. Волгограда и области. На въезде на объекты образовались многокилометровые очереди из мусоровозов, и были созданы искусственные условия по противодействию выполнения регоператором своих функций.

При этом, региональный оператор ООО «Ситиматик-Волгоград» прикладывал и продолжает прикладывать максимальные усилия для того, чтобы обеспечить своевременный вывоз отходов с площадок г. Волгограда и Волгоградской области, действуя строго в интересах граждан и Администрации субъекта в лице уполномоченных органов.

Реклама. ООО "Ситиматик-Волгоград"