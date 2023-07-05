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НовостиОбщество5 июля 2023 13:41

Жительница Камышина устроила закупку в магазине чужими картами

В Волгоградской области полицейские разыскивают подозреваемую в краже женщину
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В Камышине женщину подозревают в краже кошелька. Она попала на камеру видеонаблюдения в магазине, расплачиваясь чужой картой. Сейчас женщину разыскивает полиция. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Известно, что 21 июня жительница Камышина забыла на детской площадке у ДК «Текстильщик» свой кошелек. Его подобрала неизвестная, которая оплатила чужими банковскими картами покупки в продуктовых магазинах.

Жителей Камышина и Волгоградской области просят сообщить информацию о подозреваемой в полицию по телефонам 8 (84457) 2-09-00, +7 961-069-22-30.