Жительница Камышина устроила закупку в магазине чужими картами

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В Камышине женщину подозревают в краже кошелька. Она попала на камеру видеонаблюдения в магазине, расплачиваясь чужой картой. Сейчас женщину разыскивает полиция. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Известно, что 21 июня жительница Камышина забыла на детской площадке у ДК «Текстильщик» свой кошелек. Его подобрала неизвестная, которая оплатила чужими банковскими картами покупки в продуктовых магазинах.

Жителей Камышина и Волгоградской области просят сообщить информацию о подозреваемой в полицию по телефонам 8 (84457) 2-09-00, +7 961-069-22-30.