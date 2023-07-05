«Центр-инвест» вводит для юридических лиц ESG-оценку и кешбэк по расчетным счетам

Фото: пресс-служба «Центр-инвест».

ESG-оценку для своих клиентов внедряет банк «Центр-инвест». С ее помощью компании смогут узнать свой уровень эффективной работы в области экологической, социальной и корпоративной ответственности. В банке отмечают, что высокая оценка показателя позволит получить кешбэк оплаты комиссий расчетно-кассового оборудования до пяти процентов.

Чтобы получить ESG-оценку, надо пройти анкетирование. Причем, для этого не надо обращаться в банк — достаточно это сделать онлайн на сайте.

— Внедрение методологии ESG-оценки для расчётных счетов расширяет аудиторию и пространство применяемых рейтингов, стимулируя клиентов следовать бизнес-модели устойчивого развития и внедрять новые технологии, — отметили в банке.

Напомним, что в прошлом году «Центр-Инвест» представил систему ESG-рейтингования кредитов для бизнеса. От него напрямую зависит ставка по кредиту, которая уменьшается при увеличении рейтинга. Сейчас в банке две трети кредитного портфеля имеют данный рейтинг — это четыре тысячи кредитов на общую сумму 25 млрд рублей.

Реклама. ПАО КБ «Центр-инвест». Генеральная лицензия Банка России № 2225 от 26 августа 2016 г.