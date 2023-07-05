Волгоградская область берет кредит на 900 млн рублей на покупку автобусов

Регион получает кредит на покупку автобусов Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

Волгоградская область привлекает льготный кредит по 3% годовых на сумму 900 миллионов рублей. Деньги пойдут на обновление общественного транспорта, а именно покупку 83 автобусов. Планируется приобрести автобусы малого, большого и среднего классов для межмуниципальных маршрутов.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете финансов, еще Волгоградская области подала заявку на участие в конкурсе на получение льготного кредита на сумму 1,3 миллиарда рублей. Эти деньги регион планирует направить на капитальный ремонт напорного канализационного коллектора на острове Голодный и дюкерного перехода под Волго-Донским судоходным каналом в Красноармейском районе Волгограда.

Отметим, что специальные казначейские кредиты регионам России начали выдавать в 2023 году. Они предоставляются на проектирование, строительство, реконструкцию или капремонт коммунальной инфраструктуры, приобретение новых единиц общественного транспорта.