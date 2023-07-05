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НовостиЭкономика5 июля 2023 12:22

Волгоградская область берет кредит на 900 млн рублей на покупку автобусов

Еще регион возьмет займ на 1,3 млрд рублей на обновление коммунальной инфраструктуры
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Регион получает кредит на покупку автобусов

Регион получает кредит на покупку автобусов

Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

Волгоградская область привлекает льготный кредит по 3% годовых на сумму 900 миллионов рублей. Деньги пойдут на обновление общественного транспорта, а именно покупку 83 автобусов. Планируется приобрести автобусы малого, большого и среднего классов для межмуниципальных маршрутов.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете финансов, еще Волгоградская области подала заявку на участие в конкурсе на получение льготного кредита на сумму 1,3 миллиарда рублей. Эти деньги регион планирует направить на капитальный ремонт напорного канализационного коллектора на острове Голодный и дюкерного перехода под Волго-Донским судоходным каналом в Красноармейском районе Волгограда.

Отметим, что специальные казначейские кредиты регионам России начали выдавать в 2023 году. Они предоставляются на проектирование, строительство, реконструкцию или капремонт коммунальной инфраструктуры, приобретение новых единиц общественного транспорта.