МЧС предупредило о ливнях, грозе и штормовом ветре в Волгоградской области

Штормовой ветер будет рвать провода и ломать деревья. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Экстренное предупреждение о ливнях, грозе и штормовом ветре до 20 метров в секунду, которые накроют Волгоградскую область 5 июля 2023 года, опубликовало главное управление МЧС России по региону. По сообщению Волгоградского ЦГМС, непогода задержится до конца суток.

- До конца суток 5 июля 2023 в отдельных районах Волгоградской области ожидаются кратковременные дожди, грозы с усилением ветра порывами до 15-20 м/с, - говорится в штормовом предупреждении ведомства.

Волгоградцам советуют не парковать машины и не ходить под ветхими деревьями, рекламными щитами и прочими шаткими конструкциями. Если штормовой ветер приведет к обрыву проводов, не приближайтесь к линиям электропередач. Прогулки на лодки в это время также нежелательны.

При ЧП звоните с мобильного на телефон «101».