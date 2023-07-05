В Волгограде минивэн протаранил два авто и перевернулся

ДТП с перевертышем на улице Калинина в Волгограде. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП с перевертышем случилось около полудня 5 июля 2023 года на улице Калинина в Ворошиловском районе Волгограда. Минивэн Hyundai Starex протаранил припаркованные автомобили и перевернулся на бок. К счастью, в этой аварии никто не пострадал. По предварительным данным, 40-летний водитель не справился с управлением, сообщили в региональном главке МВД.

Сначала на узком проезде водитель минивэна наехал на припаркованный Renault Duster. Затем от удара иномарка перевернулась, после чего ее откинуло на припаркованный рядом Volkswagen. Сейчас на месте массового ДТП работает экипаж городской Госавтоинспекции, выясняя все обстоятельства произошедшего.