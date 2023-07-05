В Волгограде стоимость второго этапа ремонта НЭТа оценили в 489 млн рублей

Подрядчика второго этапа ремонта НЭТа ищут не в первый раз Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде объявили аукцион для поиска подрядчика второго этапа ремонтно-реставрационных работ здания Нового экспериментального театра. Заказчиком выступает ГКУ «Управление капитального строительства». Начальная цена торгов составляет 489 миллионов 699 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок.

По контракту подрядчику предстоит большой перечень работ. В частности, строители должны восстановить гидроизоляцию перекрытия в санитарных узлах, поврежденную штукатурку и лепнину в здании, привести в порядок антикоррозионное покрытие на чердаке, отремонтировать лестницу, убрать трещины. Планируется восстановление утраченных декоративных элементов, замена отделки помещений, реставрация паркета на всех этажах, обновление электрики, системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции. Обновление здание должно предусматривать обустройство беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

Кроме того, на втором этапе ремонтно-реставрационных работ в НЭТе сделают современную сцену и зрительный зал с качественным звуком и светом. Еще отремонтируют фонтан.

Заявки для участия в торгах от компаний будут приниматься до 20 июля. Если аукцион состоится, то подрядчик после подписания контракта должен со следующего дня приступить к работам. Второй этап ремонта НЭТа пройдет до 1 сентября 2025 года. При этом ранее уже объявлялись торги на поиск подрядчика реставрации второго этапа здания центра, но желающих взяться за работу не нашлось.